FlyArystan поддержал детей с особыми потребностями

«Национальные инклюзивные игры “Жұлдызай” являются одним из ярких событий в жизни наших маленьких особенных спортсменов. Для наших детей такие поездки — это не просто соревнования, а важный шаг к уверенности, социализации и новым возможностям. Мы искренне благодарны компании FlyArystan за поддержку участия наших детей в Зимних инклюзивных играх».