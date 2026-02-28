FlyArystan поддержал детей с особыми потребностями

Зимние соревнования прошли
Казахстан расширяет возможности для инклюзивного спорта.
Участники в возрасте от 10 до 16 лет соревновались в:
- лыжных гонках
- конькобежном спорте
- парахоккее.
Для многих из них поездка стала первой в жизни за пределы родного города и первым опытом участия в национальном спортивном событии.
FlyArystan поддерживает равные возможности.
Президент авиакомпании Ричард Леджер отметил социальную значимость инициативы.
«Поддержка инициатив, направленных на спортивное развитие детей с особыми потребностями, — это вклад в формирование инклюзивного общества. Для нас важно поддерживать проекты, обеспечивающие равные возможности и помогающие детям раскрывать свой потенциал».
Компания подчеркнула, что поддержка инклюзивных проектов остаётся частью её социальной политики.
«Жұлдызай» — 20 лет поддержки детей по всему Казахстану.
Игры организованы корпоративным благотворительным фондом «BI Жұлдызай», который уже два десятилетия реализует социальные проекты по поддержке детей с особыми потребностями.
Руководитель проекта Алмагуль Салимбаева подчеркнула важность участия детей в соревнованиях.
«Национальные инклюзивные игры “Жұлдызай” являются одним из ярких событий в жизни наших маленьких особенных спортсменов. Для наших детей такие поездки — это не просто соревнования, а важный шаг к уверенности, социализации и новым возможностям. Мы искренне благодарны компании FlyArystan за поддержку участия наших детей в Зимних инклюзивных играх».
Инклюзия как часть социальной политики Казахстана.
Организаторы и партнёры отмечают, что развитие инклюзивного спорта способствует социальной адаптации детей и формированию равных возможностей.
Подобные инициативы становятся важным элементом общественной повестки и демонстрируют системную поддержку инклюзивных проектов в Казахстане.