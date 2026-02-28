В Новосибирске и области подорожал хлеб до 67 рублей за буханку

Пшеничный хлеб и булочные изделия стоят в среднем 104,38 рубля за килограмм, что эквивалентно примерно 67−68 рублям за буханку весом 650 граммов. Хлеб из ржаной муки и смесей с пшеничной обходится в 127,28 рубля за килограмм. В годовом выражении рост составил около 1,1%. Булочные изделия подорожали на 1,3% — до 354 рублей за килограмм.