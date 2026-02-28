Денис Паслер направил около 720 млн руб. на защиту лесов Урала от пожаров

«Продолжаем подготовку к весенне-летнему сезону, который в Свердловской области часто сопровождается рисками природного характера. Леса занимают 82,6% общей площади региона. Лесной фонд составляет более 16 миллионов гектаров. В лесах Среднего Урала сформировано более 2 тысяч маршрутов, по которым лесничие будут осуществлять обход. За год они проведут 19 тысяч патрулирований», — сказал Денис Паслер.