Казахстан ускорит строительство четвертого НПЗ — Минэнерго

АСТАНА, 28 фев — Sputnik. Переработка нефти на 2026 год планируется на уровне 18,2 млн тонн в год, заявил глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов.
План производства нефтепродуктов составляет 15,5 млн тонн, сообщил министр.
«По поручению главы государства будут приняты меры по ускоренной реализации проекта строительства нового НПЗ мощностью 10 млн тонн в год. Проведение планового предупредительного ремонта на ПКОК (Шымкентский НПЗ — Sputnik) запланировано на март, на АНПЗ на июнь и ПНХЗ — на сентябрь», — сказал Аккенженов.
Также начались работы по расширению нефтеперерабатывющих заводов, а именно:
Павлодарский НПЗ с 5,5 млн до 9 млн тонн в год;
Шымкентский НПЗ — с 6 до 12 млн тонн;
АНПЗ — с 5,5 до 6,7 млн тонн.
Также в ведомстве сообщили, что запрет на экспорт битума введен для полного обеспечения внутренних потребностей страны.