Казахстан ускорит строительство четвертого НПЗ — Минэнерго

«По поручению главы государства будут приняты меры по ускоренной реализации проекта строительства нового НПЗ мощностью 10 млн тонн в год. Проведение планового предупредительного ремонта на ПКОК (Шымкентский НПЗ — Sputnik) запланировано на март, на АНПЗ на июнь и ПНХЗ — на сентябрь», — сказал Аккенженов.