Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму реорганизовывают территориальные ФНС

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости Крым. Все территориальные налоговые органы Крыма с марта этого года начнут переходить на двухуровневую систему управления. Об этом сообщили в республиканском Управлении Федеральной налоговой службы.

Источник: РИА "Новости"

«УФНС сообщает о реорганизации налоговых органов Крыма путем перехода на двухуровневую систему управления с 23 марта 2026 года. Все территориальные налоговые органы будут реорганизованы путем присоединения к УФНС Крыма», — сказано в сообщении.

Таким образом, добавили в налоговой, УФНС будет являться правопреемником в отношении задач, функций, прав, обязанностей и иных вопросов деятельности подведомственных налоговых органов республики.

Перевод организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц на налоговый учет в Управление будет осуществлен налоговыми органами автоматически без участия налогоплательщиков, подчеркнули специалисты.

«Для налогоплательщиков мероприятия по реорганизации не повлекут за собой ухудшения условий и качества получения услуг ФНС России. Все точки присутствия налоговых органов сохраняются», — уточнили в ведомстве.

Для удобства граждан и субъектов предпринимательства порядок приема и обслуживания в операционных залах остается прежним и будет осуществляться по тем же адресам. Подробная контактная информация находится на сайте ФНС России.

Реорганизация налоговых органов Республики Крым проходит в рамках модернизации налоговых органов ФНС России. Цель — повышение качества налогового администрирования и улучшение условий предоставления государственных услуг, напомнили специалисты.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше