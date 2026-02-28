В Крыму реорганизовывают территориальные ФНС

«УФНС сообщает о реорганизации налоговых органов Крыма путем перехода на двухуровневую систему управления с 23 марта 2026 года. Все территориальные налоговые органы будут реорганизованы путем присоединения к УФНС Крыма», — сказано в сообщении.
Таким образом, добавили в налоговой, УФНС будет являться правопреемником в отношении задач, функций, прав, обязанностей и иных вопросов деятельности подведомственных налоговых органов республики.
Перевод организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц на налоговый учет в Управление будет осуществлен налоговыми органами автоматически без участия налогоплательщиков, подчеркнули специалисты.
«Для налогоплательщиков мероприятия по реорганизации не повлекут за собой ухудшения условий и качества получения услуг ФНС России. Все точки присутствия налоговых органов сохраняются», — уточнили в ведомстве.
Для удобства граждан и субъектов предпринимательства порядок приема и обслуживания в операционных залах остается прежним и будет осуществляться по тем же адресам. Подробная контактная информация находится на сайте ФНС России.
Реорганизация налоговых органов Республики Крым проходит в рамках модернизации налоговых органов ФНС России. Цель — повышение качества налогового администрирования и улучшение условий предоставления государственных услуг, напомнили специалисты.