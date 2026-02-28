«Белавиа» перенесла рейс Дубай-Минск с субботы на воскресенье

МИНСК, 28 фев — Sputnik. Субботний рейс из Дубая в Минск переносится на завтра, сообщила авиакомпания «Белавиа».
«В связи с тем, что в ОАЭ объявлено о закрытии воздушного пространства, рейс “Белавиа” B2 718 Дубай-Минск, запланированный на сегодня, 28 февраля, предварительно переносится на 1 марта 8:00 по местному времени», — сказано в сообщении перевозчика.
Пассажиры, которые не смогли вылететь в Минск в субботу, размещены в гостиницах. Также в «Белавиа» уточнили, что ближайшие полеты из ОАЭ в Беларусь и обратно планируется выполнить на широкофюзеляжных самолётах А330−200.
Ранее также стало известно, что в субботу вылет из Дубая отменила и FlyDubai. Кроме того, отменен и рейс «Белавиа» из Минска в Тель-Авив, который должен был отправиться в Израиль 1 марта.
Это связано с новой эскалацией на Ближнем Востоке. В субботу утром появилась информация о ракетных ударах по Ирану. Минобороны Израиля заявило, что нанесло превентивный удар по иранской территории. Кроме того, президент США Дональд Трамп сообщил, что начата масштабная военная операция против Ирана.
Тегеран со своей стороны пообещал ответные удары, которые и последовали в тот же день. Были атакованы базы американской армии в Бахрейне, Саудовской Аравии и других арабских странах.