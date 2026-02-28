Экономист Щербаченко: перекрытие Ормузского пролива повысит доллар до 83 рублей

После начала военной кампании США и Израиля, КСИР Ирана перекрыл Ормузский пролив. Об этом заявил бригадный генерал формирования Ибрагим Джабари.
Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко ответил, как это отразится на мировой экономике и России в целом.
Прежде всего, ситуация вокруг Ирана влияет на рынок нефти. После перекрытия Ормузского пролива цена нефти Brent достигнет 100 долларов за баррель, а курс доллара превысит 77 рублей, считает экономист.
На 1 марта назначена встреча восьми стран ОПЕК+, не исключено, что будет принято решение об увеличении добычи нефти.
Акции российских нефтяных компаний на торгах Мосбиржи подорожали на 1,5−2,5% после событий 28 февраля.
Инвесторы стремятся уйти из рисковых активов, переключаясь на золото. Апрельский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 122,96 доллара, достигнув $5203,86 — рост на 2,42%.
По оценкам эксперта, в марте коридор доллара будет в границах 77−83 рублей.
— Возможны изменения до 83−85 рублей за доллар, при более быстром снижение ключевой ставки ЦБ РФ в марте и изменения в геополитической ситуации, — отметил Щербаченко в беседе с «Газета.Ru».
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что через Ормузский пролив проходит 20% мировой ежесуточной торговли нефтью.
— Мировой рынок мгновенно лишится этих объемов. И тогда можно ожидать цен и 100, и даже 150 долларов за баррель, — сказал Юшков в беседе с 360.ru, добавив, что возможен и газовый кризис.
Пока реакция рынков достаточно сдержанная. Основная причина — это уверенность в том, что конфликт будет носит краткосрочный характер и все сведется к переговорам, — отметил в беседе с Известиями финансовый аналитик Алексей Родин.
Ян Гагин, военно-политический эксперт в беседе с Life.ru отметил, что Тегеран будет наносить удары по тем странам, до которых сможет дотянуться, поскольку напрямую атаковать США не в состоянии.