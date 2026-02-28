FT: из-за конфликта в Иране нефть может подорожать до $100 за баррель

Цены на нефть могут достигнуть 100 долларов за баррель на фоне конфликта в Иране, сообщает Financial Times, ссылаясь на главного экономиста департамента развивающих рынков аналитической компании Capital Economics Уильяма Джексона.
По мнению эксперта, в случае нанесения ограниченных ударов по Ирану нефть может подорожать до 80 долларов за баррель.
Если же конфликт в Иране окажется продолжительным, то цены на нефть, согласно прогнозу Джексона, могут вырасти до 100 за баррель.
Bloomberg Terminal опубликовал предупреждения экспертов о возможности скачка цен на нефть уже в понедельник.
«Эксперты предупреждают, что цена на нефть может подскочить на 10−20 долларов за баррель в понедельник», — говорится в публикации.
Сообщается об уже зафиксированном росте цен на нефть марки Brent выше 72,8 доллара за баррель, на нефть марки WTI — выше 67 долларов.
Напомним, в субботу США и Израиль начали военную операцию против Ирана. По крупнейшим иранским населенным пунктам и столице страны были нанесены удары. Иранские военные ответили на них запусками ракет и беспилотников по американским военным объектам в Бахрейне, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Сирены звучали также в районе Тель-Авива.