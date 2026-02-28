FT: из-за конфликта в Иране нефть может подорожать до $100 за баррель

Напомним, в субботу США и Израиль начали военную операцию против Ирана. По крупнейшим иранским населенным пунктам и столице страны были нанесены удары. Иранские военные ответили на них запусками ракет и беспилотников по американским военным объектам в Бахрейне, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Сирены звучали также в районе Тель-Авива.