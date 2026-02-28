Аналитик Раджадхьякшу: конфликт с Ираном может замедлить рост экономики в США

ЛОНДОН, 28 февраля. /ТАСС/. Затяжной вооруженный конфликт с Ираном может замедлить рост экономики США. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на главу отдела глобальных исследований банка Barclays Аджая Раджадхьякшу.
По его мнению, большие потрясения на мировых нефтяных рынках вследствие, например, закрытия Ормузского пролива или ударов по нефтяным месторождениям Саудовской Аравии могут привести к скачку цен на нефть до $100 за баррель или даже больше.
Раджадхьякша пояснил, что каждое повышение стоимости нефти марки Brent на $10 грозит тем, что ВВП США потеряет от 0,1 до 0,2 процентного пункта роста на протяжении последующих 12 месяцев. «Если стоимость нефти вырастет, скажем, до $120 за баррель и останется на этом уровне, то это нанесет значительный урон США (и мировой экономике)», — полагает аналитик.
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от исламской республики ракетной и ядерной угрозами. Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) заявил о масштабной ответной операции. Сообщалось о пусках ракет и беспилотников со стороны Ирана, сирены воздушной тревоги звучали в районе Тель-Авива. По данным агентства Mehr, ударам также подверглись военные базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Страны региона закрывают свое воздушное пространство, авиакомпании приостанавливают рейсы.