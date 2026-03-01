Нацбанк установил курс доллара и курс евро на 1 марта — первый день весны

Национальным банком определены валютные курсы на 1 марта, воскресенье. В первый день весны курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались без изменений.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, в воскресенье, 1 марта, в Национальном банке установили следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8523 белорусского рубля, 1 евро — 3,3653 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7488 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, действовавшими в пятницу, 27 февраля, и субботу, 28 февраля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались в прежних значениях и в воскресенье, 1 марта.
И еще в Беларуси минимальная сумма одного из налогов составит 45 рублей с 1 июля.