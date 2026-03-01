Восемь стран ОПЕК+ обсудят план добычи нефти на апрель

С начала 2024 года восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Казахстан, Алжир, Оман и Кувейт) добровольно сокращали добычу нефти суммарно на 2,2 млн б/с. С апреля 2025 года эти страны начали постепенно возвращать на рынок сокращенные баррели, и в сентябре «восьмерка» ОПЕК+ полностью вышла из добровольных сокращений в 2,2 млн б/с, на год раньше изначального плана. С октября эти государства начали постепенно отказываться от сокращения добычи нефти на 1,65 млн б/с, согласовав ее увеличение на 137 тыс. б/с, такое же решение было принято и на ноябрь и декабрь 2025 года.