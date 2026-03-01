Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Изменился порядок учета алиментов для получения единого пособия

Минимальные выплаты в ходе расчета доходов семьи теперь рассчитываются исходя из средней зарплаты в регионе.

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Порядок учета алиментов для получения единого пособия изменился с 1 марта, минимальные выплаты в ходе расчета доходов семьи теперь рассчитываются исходя из средней зарплаты в регионе. Это следует из постановления правительства РФ, которое изучил ТАСС.

«С 1 марта сумма минимальных алиментов, которые записывают в доходы семьи при оформлении единого пособия, будет учитываться исходя из среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в регионе, определяемой Росстатом», — говорится на сайте Соцфонда.

Ранее минимальные алименты учитывались исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ). Выплаты по нему считали в том случае, если родители после развода не решили через суд, в каком объеме будут предоставляться средства на содержание ребенка.