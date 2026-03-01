Изменился порядок учета алиментов для получения единого пособия

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Порядок учета алиментов для получения единого пособия изменился с 1 марта, минимальные выплаты в ходе расчета доходов семьи теперь рассчитываются исходя из средней зарплаты в регионе. Это следует из постановления правительства РФ, которое изучил ТАСС.
«С 1 марта сумма минимальных алиментов, которые записывают в доходы семьи при оформлении единого пособия, будет учитываться исходя из среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в регионе, определяемой Росстатом», — говорится на сайте Соцфонда.
Ранее минимальные алименты учитывались исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ). Выплаты по нему считали в том случае, если родители после развода не решили через суд, в каком объеме будут предоставляться средства на содержание ребенка.