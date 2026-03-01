Закон о борьбе с борщевиком вступает в силу 1 марта

«Первый сезон, скорее всего, будет посвящен отладке механизмов контроля. Кроме того, в случае обнаружения инвазивных растений на участке, как правило, сначала будет делаться предписание о необходимости устранения и только при явном игнорировании — штрафы. Вероятность штрафов возрастет, если выполняются сразу несколько условий: участок заброшен, борщевик занимает значительную площадь, а также есть жалобы соседей», — сказал собеседник ТАСС.