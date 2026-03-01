Закон о борьбе с борщевиком вступает в силу 1 марта

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Закон, обязывающий россиян принимать меры по борьбе с борщевиком и другими опасными растениями на участках, вступает в силу 1 марта.
Штрафы за борщевик на участке для граждан могут дойти до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — до 700 тыс., уточнил ТАСС независимый эксперт в сфере ЖКХ Павел Склянчук. Перечень опасных растений каждый регион определит самостоятельно. Размер штрафа зависит от региона и степени угрозы.
«Главное новшество закона заключается в том, что собственников дорог и электроэнергетиков обяжут бороться с борщевиком наравне с владельцами участков», — добавил собеседник агентства.
Ждать волны штрафов из-за борщевика в этом году в России не стоит, полагает генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов. По его словам, многое зависит от внедрения систем мониторинга таких нарушений в регионах РФ.
«Первый сезон, скорее всего, будет посвящен отладке механизмов контроля. Кроме того, в случае обнаружения инвазивных растений на участке, как правило, сначала будет делаться предписание о необходимости устранения и только при явном игнорировании — штрафы. Вероятность штрафов возрастет, если выполняются сразу несколько условий: участок заброшен, борщевик занимает значительную площадь, а также есть жалобы соседей», — сказал собеседник ТАСС.