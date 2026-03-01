В России запустили систему идентификации гражданских БПЛА на базе «ЭРА-ГЛОНАСС»

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Подключение гражданских авиабеспилотников к госинформсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС» в РФ с 1 марта становится обязательным, соответствующее постановление утвердило правительство России. Запуск системы идентификации позволит упорядочить работу бизнеса и «открыть небо» для компаний, планирующих использовать дроны в доставке и сельхозработах, считают в Минтрансе.
Как сообщили в министерстве, идентификация и онлайн-мониторинг беспилотников с использованием «ЭРА-ГЛОНАСС» ранее были успешно протестированы в 35 регионах. Цифровая платформа позволяет видеть треки, данные об операторах и владельцах, время и скорость передвижения воздушных судов.
«Единая система идентификации — это, по сути, электронный государственный номер, который позволит видеть легальные беспилотники в небе, увидеть то, как они перемещаются, находятся, не нарушают ли они запретную зону, обеспечить соответствующую безопасность и прослеживаемость проекта», — заявил глава Минтранса Андрей Никитин.
«Для бизнеса это упорядочивание работы, это открытие неба для тех, кто планирует заниматься сельхозработой беспилотниками, доставкой, работами по мониторингу, а с точки зрения контроля — это возможность обеспечить для граждан отсутствие риска», — добавил он.
«ЭРА-ГЛОНАСС» позволяет принимать данных со всех устройств идентификации, система отработана с крупнейшими производителями и эксплуатантами авиабеспилотников, отмечали в Минтрансе.
По словам генерального директора АО «ГЛОНАСС» Алексея Райкевича, система позволяет устанавливать геозоны для полетов авиабеспилотников с возможностью масштабирования маршрутов — такой подход станет инструментом постепенного открытия неба и смягчения запретов.
Подключение к «ЭРА-ГЛОНАСС» пилотируемых воздушных судов с максимальной взлетной массой от 115 кг до 15 тонн в соответствии с опубликованными изменениями начнется с 1 марта 2027 года.