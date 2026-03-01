В РФ стартовала обязательная маркировка печенья, пряников и мармелада

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. В РФ началась обязательная маркировка сладостей — печенья, пряников, мармелада, зефира, пастилы, восточных сладостей, вафель, шоколадных, ореховых и прочих паст в потребительской упаковке. Соответствующее постановление правительства России было опубликовано на официальном портале правовой информации.
Как отметили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки «Честный знак»), благодаря бесплатному и добровольному эксперименту участники рынка адаптировали бизнес-процессы под новые требования. В ходе пилота в 55 регионах прошли 182 эксперимента, досрочно было промаркировано 80 т продукции. Бизнес начал маркировать продукцию еще до старта обязательных требований — до 1 марта ее уже можно было встретить на полках магазинов.
Кроме этого, маркировка расширилась на биодобавки, которые содержат жиры, масла и их фракции, полученные из рыбы и морских млекопитающих, а также ферменты и прочие органические соединения. Омега-3 уже маркируется как БАД, а нововведение распространяет маркировку на оставшиеся продукты с рыбьими жирами и ферментами. До этого такие товары могли выводиться на рынок как обычные пищевые добавки, отметили в ЦРПТ.
В ветпрепаратах маркировка расширяется на отдельные виды противопаразитарных лекарств и препаратов для лечения ЖКТ животных. В легпроме стартовала 4-я волна — маркировку теперь встретим на спецодежде и средствах индивидуальной защиты (СИЗ), которые используют строители, пожарные, спасатели и представители других смежных сфер деятельности. Это производственная, профессиональная огнестойкая одежда и перчатки, защитные каски и шлемы, спасательные жилеты и пояса, ремни.
Также началась регистрация участников рынка радиоэлектроники в системе маркировки. С 1 мая для этой категории стартует обязательное нанесения кода маркировки, который появится на смартфонах, ноутбуках, светодиодных лампах и лампах накаливания, светильниках и розетках. Обязательная регистрация в системе стартовала и для производителей, импортеров отдельных видов бакалейной продукции: круп, макарон, муки и смесей для приготовления теста, каш, мюсли, картофеля быстрого приготовления, меда в потребительской упаковке.