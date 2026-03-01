В РФ стартовала обязательная маркировка печенья, пряников и мармелада

Кроме этого, маркировка расширилась на биодобавки, которые содержат жиры, масла и их фракции, полученные из рыбы и морских млекопитающих, а также ферменты и прочие органические соединения. Омега-3 уже маркируется как БАД, а нововведение распространяет маркировку на оставшиеся продукты с рыбьими жирами и ферментами. До этого такие товары могли выводиться на рынок как обычные пищевые добавки, отметили в ЦРПТ.