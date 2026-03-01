Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России сайты с онлайн-продажами табака могут блокировать без суда

Владельцы порталов, в том числе маркетплейсов, будут обязаны сами отслеживать появление предложений о продаже никотиносодержащей продукции на их ресурсах.

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль) с 1 марта может принимать решения о досудебной блокировке сайтов с информацией об онлайн-продаже табачной продукции, кальянов и систем нагревания табака наподобие IQOS. Об этом говорится в соответствующем документе правительства.

Закон, разрешающий с 1 марта блокировать такие сайты без решения суда, был принят в конце 2025 года, в конце февраля правительство утвердило профильное ведомство для принятия соответствующих решений. Сайты-нарушители будут добавляться в реестр интернет-ресурсов с информацией, которую запрещено распространять на территории РФ.

Аналогичные полномочия действуют у данной федеральной службы в отношении сайтов с информацией о дистанционной продаже алкоголя. Как указано в сопроводительных материалах, с 2018 года Росалкогольтабакконтролем принято более 58 тыс. решений, на основании которых Роскомнадзором был заблокирован доступ к таким ресурсам.

Владельцы сайтов, в том числе маркетплейсов, будут обязаны сами отслеживать появление предложений о продаже никотиносодержащей продукции на их ресурсах. Онлайн-продажи табака и ранее были запрещены законом, однако блокировка таких онлайн-порталов могла проводиться только после судебных разбирательств, продолжающихся от 60 дней до полугода, отмечали авторы инициативы.