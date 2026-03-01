В России сайты с онлайн-продажами табака могут блокировать без суда

Владельцы сайтов, в том числе маркетплейсов, будут обязаны сами отслеживать появление предложений о продаже никотиносодержащей продукции на их ресурсах. Онлайн-продажи табака и ранее были запрещены законом, однако блокировка таких онлайн-порталов могла проводиться только после судебных разбирательств, продолжающихся от 60 дней до полугода, отмечали авторы инициативы.