В РФ изменились правила рассадки и скидок для пассажиров с детьми в самолетах

Соседними пассажирскими местами считаются места, находящиеся непосредственно рядом друг с другом в одном ряду, не разделенные проходом. Уточнены случаи рассадки с большим количеством детей — в таком случае родители и дети размещаются в одном ряду, разделенном проходом, или на соседних рядах, находящихся непосредственно впереди или позади, пояснили ТАСС в Минтрансе. Если с ребенком путешествуют несколько взрослых, они сами могут выбрать того сопровождающего, которому будет предоставлено соседнее с ним место. Также предусмотрена опция выбора для каждого ребенка сопровождающего взрослого, который будет сидеть в самолете рядом.