В РФ изменились правила рассадки и скидок для пассажиров с детьми в самолетах

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Авиакомпании с 1 марта обязаны размещать пассажиров со всеми детьми до 12 лет на соседних местах, следует из утвержденных изменений в правила авиаперевозок. Кроме того, теперь 50% скидка на авиабилеты по России распространится в том числе на детей в сопровождении любого взрослого, а не только родителей при оформлении в одном бронировании.
Ранее авиакомпании были обязаны предоставлять одному ребенку соседнее место с его сопровождающим — в одном ряду, не разделенное проходом. «Перевозчик обязан предоставить ребенку (детям) в возрасте до двенадцати лет и сопровождающему его (их) пассажиру соседние пассажирские места на борту воздушного судна», — говорится в новой редакции.
Соседними пассажирскими местами считаются места, находящиеся непосредственно рядом друг с другом в одном ряду, не разделенные проходом. Уточнены случаи рассадки с большим количеством детей — в таком случае родители и дети размещаются в одном ряду, разделенном проходом, или на соседних рядах, находящихся непосредственно впереди или позади, пояснили ТАСС в Минтрансе. Если с ребенком путешествуют несколько взрослых, они сами могут выбрать того сопровождающего, которому будет предоставлено соседнее с ним место. Также предусмотрена опция выбора для каждого ребенка сопровождающего взрослого, который будет сидеть в самолете рядом.
«С 1 марта 2026 года вступают в силу изменения в правила перевозок пассажиров, утвержденные приказом Минтранса России от 15.10.2025 № 341. Теперь скидка 50% на авиабилеты эконом-класса по внутрироссийским направлениям будет также действовать для детей, следующих с любым взрослым», — сказали ТАСС в министерстве. При этом даже в случае покупки билета в рамках действующих программ субсидирования авиаперевозок скидка будет действовать, ее размер определит перевозчик, уточнили в Минтрансе.
«Это расширяет возможности для родителей, особенно в семьях с двумя и более детьми, путешествовать по стране. Важно и то, что скидка распространяется на субсидируемые маршруты, в том числе в регионы, удаленные от центра страны. Таким образом, на период действия субсидируемых маршрутов дети получают равные условия вне зависимости от места проживания», — отметила председатель Общественного совета при Минтрансе России Татьяна Горовая.
Кроме того, теперь оформить услугу сопровождения авиакомпанией можно для детей до 18 лет, а не 16, как раньше.