Rystad Energy: стоимость нефти Brent может вырасти на $20 за баррель уже 2 марта

«С точки зрения цен мы по-прежнему считаем, что если в течение выходных не появятся ясные и достоверные сигналы деэскалации, то нефтяные рынки откроются резким ростом. При таком сценарии Brent может подскочить примерно на $20 за баррель в понедельник, поскольку премии за риск будут быстро пересмотрены», — говорится в анализе. При этом в Rystad Energy признают, что «в настоящий момент признаков деэскалации нет».