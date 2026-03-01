Rystad Energy: стоимость нефти Brent может вырасти на $20 за баррель уже 2 марта

ЛОНДОН, 1 марта. /ТАСС/. Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE может подскочить на $20 за баррель, когда торги возобновятся 2 марта, если за 1 марта не будет отмечено снижения напряженности вокруг Ирана. Об этом говорится в анализе консалтинговой компании Rystad Energy, полученном ТАСС.
«Самым непосредственным и ощутимым событием, влияющим на нефтяные рынки, является фактическая остановка движения через Ормузский пролив, что препятствует поступлению на рынки 15 млн баррелей нефти в день», — отмечается в документе. Речь идет о 30% глобального экспорта нефти. При такой ситуации, даже с задействованием на полной мощности всех региональных нефтепроводов, «фактическая потеря нефти в день будет составлять 8−10 млн баррелей», сообщили в Rystad Energy.
«С точки зрения цен мы по-прежнему считаем, что если в течение выходных не появятся ясные и достоверные сигналы деэскалации, то нефтяные рынки откроются резким ростом. При таком сценарии Brent может подскочить примерно на $20 за баррель в понедельник, поскольку премии за риск будут быстро пересмотрены», — говорится в анализе. При этом в Rystad Energy признают, что «в настоящий момент признаков деэскалации нет».
28 февраля стоимость апрельских и майских фьючерсов на нефть марки Brent на Московской бирже продемонстрировала рост на 4% и поднялась выше $75. Торгов нефтью Brent на лондонской бирже ICE Futures, считающейся наиболее показательной для Brent, на выходных не ведется. Торговая неделя на ICE завершилась 27 февраля на стоимости майских фьючерсов на уровне $73,10.
Ранее генерал-майор иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) Эбрахим Джабари предупредил, что Ормузский пролив будет закрыт для прохода судов после нападения на исламскую республику.
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от исламской республики ракетной и ядерной угрозами. КСИР заявил о масштабной ответной операции. Сообщалось о пусках ракет и беспилотников со стороны Ирана, сирены воздушной тревоги звучали в районе Тель-Авива. По данным агентства Mehr, ударам также подверглись военные базы США на Бахрейне, в Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Страны региона закрывают свое воздушное пространство, авиакомпании приостанавливают рейсы.