Опоздавший на самолет сможет использовать обратный билет при некоторых условиях

В частности, пассажир должен в аэропорту уведомить компанию, что намерен продолжить полет на других его сегментах, в течение двух часов после вылета, при этом следующий рейс должен отправляться минимум через сутки.

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. При опоздании на самолет пассажир может воспользоваться билетом на другие сегменты маршрута при соблюдении ряда условий, следует из вступивших в силу с 1 марта изменениях в правила авиаперевозок РФ.

В частности, опоздавший на рейс пассажир должен в аэропорту уведомить компанию, что намерен продолжить полет на других его сегментах, в течение двух часов после вылета, при этом следующий рейс должен отправляться минимум через сутки.

Согласно правилам, бронирование не аннулируется при опоздании на регистрацию на рейс или на посадку и уведомления перевозчика в аэропорту о намерении продолжить перевозку на последующих участках маршрута не позднее чем через 2 часа после вылета и до окончания регистрации пассажиров на следующий рейс по маршруту перевозки.

Время от вылета рейса, на который пассажир опоздал, до вылета рейса на следующем участке маршрута перевозки должно быть минимум 24 часа, а условия перевозки на следующих участках не должны меняться.