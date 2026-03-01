Опоздавший на самолет сможет использовать обратный билет при некоторых условиях

Согласно правилам, бронирование не аннулируется при опоздании на регистрацию на рейс или на посадку и уведомления перевозчика в аэропорту о намерении продолжить перевозку на последующих участках маршрута не позднее чем через 2 часа после вылета и до окончания регистрации пассажиров на следующий рейс по маршруту перевозки.