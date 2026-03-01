Как снять крупную сумму наличных за один раз без блокировки

Кроме этого, в 2024 году в силу вступили поправки к закону № 395−1 от 2 декабря 1990 года. Согласно им, если операция кажется банку подозрительной — например, происходит в необычное время, в необычном месте или на сумму, превышающую обычный уровень — банк может ограничить снятие наличных до 50 тысяч рублей в сутки и удерживать эту сумму на срок до 48 часов.