Как снять крупную сумму наличных за один раз без блокировки

По его словам, согласно пункту 1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ от 7 августа 2001 года, операции с наличными денежными средствами свыше одного миллиона рублей находятся под строгим контролем Росфинмониторинга. Это — обязательное требование, которое касается всех подобного рода транзакций.
Особенность заключается в том, что банки при оценке правомерности крупной суммы, которую клиент планирует снять, учитывают множество факторов. Среди них — история обслуживания конкретного клиента, лимиты на переводы и снятие наличных, которые устанавливаются в зависимости от уровня обслуживания, будь то стандартный или премиальный тариф.
Также важно оценить общую ситуацию: недавно ли клиент брал кредит, не было ли крупного поступления или других нестандартных операций, чтобы правильно подготовиться и не вызвать подозрение на стороне банка.
Кроме этого, в 2024 году в силу вступили поправки к закону № 395−1 от 2 декабря 1990 года. Согласно им, если операция кажется банку подозрительной — например, происходит в необычное время, в необычном месте или на сумму, превышающую обычный уровень — банк может ограничить снятие наличных до 50 тысяч рублей в сутки и удерживать эту сумму на срок до 48 часов.
Также, согласно приказу Банка России № ОД-1765 от 7 августа 2025 года, если ваш счет внесен в базу данных ЦБ как подозрительный (так называемые «дропы»), вы можете подвергнуться лимиту в 100 тысяч рублей в месяц на снятие наличных. В таких случаях есть возможность подать заявку через сайт Банка России для снятия или ослабления ограничений, подтвердив источник происхождения средств.
Для безопасного снятия крупной наличной суммы денег эксперт советует обращаться непосредственно в кассу банка или заказывать средства с доставкой, поскольку это значительно надежнее, чем просто снимать их в банкомате.
Основная рекомендация — избегать рискованных и вызывающих подозрение действий. Например, если ваш обычный доход составляет около 500 тысяч рублей в месяц, и вы стабильно снимаете 200−300 тысяч, то таких операций, скорее всего, не вызовут подозрения.
Однако ситуация кардинально меняется, если вдруг на вашей карте появляется крупная сумма, например 4−5 миллионов рублей, полученная, например, в результате продажи имущества, и сразу же в тот же день вы пытаетесь снять всю сумму в банкомате.