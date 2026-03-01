Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как снять крупную сумму наличных за один раз без блокировки

Управляющий партнер юридической компании Sakura Legal Даниил Базылев рассказал агентству «Прайм» о том, как правильно снять крупную сумму наличными за один раз, чтобы не столкнуться с блокировками или санкциями со стороны банковских и регулирующих органов, передает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

По его словам, согласно пункту 1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ от 7 августа 2001 года, операции с наличными денежными средствами свыше одного миллиона рублей находятся под строгим контролем Росфинмониторинга. Это — обязательное требование, которое касается всех подобного рода транзакций.

Особенность заключается в том, что банки при оценке правомерности крупной суммы, которую клиент планирует снять, учитывают множество факторов. Среди них — история обслуживания конкретного клиента, лимиты на переводы и снятие наличных, которые устанавливаются в зависимости от уровня обслуживания, будь то стандартный или премиальный тариф.

Также важно оценить общую ситуацию: недавно ли клиент брал кредит, не было ли крупного поступления или других нестандартных операций, чтобы правильно подготовиться и не вызвать подозрение на стороне банка.

Кроме этого, в 2024 году в силу вступили поправки к закону № 395−1 от 2 декабря 1990 года. Согласно им, если операция кажется банку подозрительной — например, происходит в необычное время, в необычном месте или на сумму, превышающую обычный уровень — банк может ограничить снятие наличных до 50 тысяч рублей в сутки и удерживать эту сумму на срок до 48 часов.

Также, согласно приказу Банка России № ОД-1765 от 7 августа 2025 года, если ваш счет внесен в базу данных ЦБ как подозрительный (так называемые «дропы»), вы можете подвергнуться лимиту в 100 тысяч рублей в месяц на снятие наличных. В таких случаях есть возможность подать заявку через сайт Банка России для снятия или ослабления ограничений, подтвердив источник происхождения средств.

Для безопасного снятия крупной наличной суммы денег эксперт советует обращаться непосредственно в кассу банка или заказывать средства с доставкой, поскольку это значительно надежнее, чем просто снимать их в банкомате.

Основная рекомендация — избегать рискованных и вызывающих подозрение действий. Например, если ваш обычный доход составляет около 500 тысяч рублей в месяц, и вы стабильно снимаете 200−300 тысяч, то таких операций, скорее всего, не вызовут подозрения.

Однако ситуация кардинально меняется, если вдруг на вашей карте появляется крупная сумма, например 4−5 миллионов рублей, полученная, например, в результате продажи имущества, и сразу же в тот же день вы пытаетесь снять всю сумму в банкомате.