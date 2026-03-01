Владивосток стал лидером Дальнего Востока по объёмам строящегося жилья

Владивосток занял первое место среди городов Дальневосточного федерального округа по объёмам жилищного строительства. По данным на 1 января 2026 года, в городе возводится 2 миллиона 200 тысяч квадратных метров жилья, что составляет почти треть от общего объёма строящихся площадей в макрорегионе.