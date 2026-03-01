Владивосток стал лидером Дальнего Востока по объёмам строящегося жилья

Владивосток занял первое место среди городов Дальневосточного федерального округа по объёмам жилищного строительства. По данным на 1 января 2026 года, в городе возводится 2 миллиона 200 тысяч квадратных метров жилья, что составляет почти треть от общего объёма строящихся площадей в макрорегионе.
Вторую строчку рейтинга занял Хабаровск с показателем 1,4 миллиона квадратных метров. Замыкает тройку лидеров Улан-Удэ — здесь строится 668 тысяч квадратных метров жилья. Такие данные привели в Министерстве архитектуры и градостроительной политики Приморского края.
Всего на Дальнем Востоке на начало 2026 года в стадии строительства находится 6,8 миллиона квадратных метров жилья.
Владивосток продемонстрировал отрицательную динамику, объёмы строительства снизились на 7% за полгода. Однако, несмотря на это, город сохраняет лидерство в округе. Единственным городом, показавшим рост, стала Чита — здесь объёмы увеличились на 2,5%.