В Красноярском крае пройдет масштабный капремонт школ

КРАСНОЯРСК, 1 марта, ФедералПресс. Руководители муниципальных образований Красноярского края, где запланированы капитальные ремонты учреждений среднего образования, должны будут отчитываться о них в еженедельном режиме. Такую задачу поставил губернатор Михаил Котюков.

Источник: «ФедералПресс»

«В идеале работы должны вестись с опережением графика», — добавил Михаил Котюков.

Где пройдут работы

  • Козульская школа № 1
  • школа № 8 города Шарыпово
  • школа № 4 в города Назарово
  • школа «Преображенская» в Назаровском МО
  • Новоселовская школа № 5 им. Героя Советского Союза В. И. Русинова
  • школа № 163 Зеленогорска
  • Икшурминская средняя школа
  • школа № 9 в Красноярске
  • школа № 30 в Красноярске
  • школа № 94 в Красноярске
  • комплекс «Покровский» в Красноярске
  • Тесинская школа № 10 им. Героя Советского Союза П. И. Колмакова
  • школу № 8 города Ачинска
  • Ирбейская школа № 1
  • школа № 2 в Минусинске
  • школа № 98 в Железногорске.

Когда пройдут работы

Ремонтная программа рассчитана на два года. Однако 11 объектов будут сданы уже в 2026 году.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, что господдержку на улучшение жилищных условий получат больше 160 красноярских семей, господдержку в виде соцконтрактов получили 4,5 тысячи красноярских семей, помощь на ведение личных хозяйств получили почти 500 красноярских многодетных семей.

