В Красноярском крае пройдет масштабный капремонт школ

«В идеале работы должны вестись с опережением графика», — добавил Михаил Котюков.
Где пройдут работы
- Козульская школа № 1
- школа № 8 города Шарыпово
- школа № 4 в города Назарово
- школа «Преображенская» в Назаровском МО
- Новоселовская школа № 5 им. Героя Советского Союза В. И. Русинова
- школа № 163 Зеленогорска
- Икшурминская средняя школа
- школа № 9 в Красноярске
- школа № 30 в Красноярске
- школа № 94 в Красноярске
- комплекс «Покровский» в Красноярске
- Тесинская школа № 10 им. Героя Советского Союза П. И. Колмакова
- школу № 8 города Ачинска
- Ирбейская школа № 1
- школа № 2 в Минусинске
- школа № 98 в Железногорске.
Когда пройдут работы
Ремонтная программа рассчитана на два года. Однако 11 объектов будут сданы уже в 2026 году.
Ранее «ФедералПресс» рассказал, что господдержку на улучшение жилищных условий получат больше 160 красноярских семей, господдержку в виде соцконтрактов получили 4,5 тысячи красноярских семей, помощь на ведение личных хозяйств получили почти 500 красноярских многодетных семей.
