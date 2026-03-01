Более 80 тысяч тонн донского подсолнечного масла экспортировано в шесть стран

По информации ведомства, за весь 2025 год под контролем Донского филиала «ЦОК АПК» на экспорт было отправлено свыше 700 тыс. тонн подсолнечного масла. Крупнейшим покупателем стала Турция с объемом поставок 459 тыс. тонн. В Египет было экспортировано 86,8 тыс. тонн, в Индию — 55 тыс. тонн, в Саудовскую Аравию — 23,2 тыс. тонн, в Ливан — 11,5 тыс. тонн. Меньшие объемы поставлялись в Ливию (4 тыс. тонн), Иран (3,6 тыс. тонн) и ОАЭ (3 тыс. тонн).