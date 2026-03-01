Омский производитель лепёшек вышел на международный рынок

Омская компания «Ризык», занимающаяся производством традиционных лепешек роти, выходит на международный рынок. Роти — так называют индийский вид хлеба из пшеничной муки, наподобие тонкого лаваша. Едят роти, отрывая кусочки, погружают в соусы и захватывают ими, как ложкой, кусочки разных блюд. Омский производитель разработал уникальную технологию, которая делает продукт менее жирным по сравнению с оригиналом и обеспечивает длительный срок хранения в замороженном виде. В настоящее время мощности предприятия составляют около 15 тонн в сутки, что эквивалентно 50 тысячам упаковок по пять лепешек. Открытие нового цеха позволит удвоить объемы производства.
Сейчас «Ризык» ведёт переговоры с партнёрами из Объединённых Арабских Эмиратов, Омана и Катара при поддержке регионального Центра поддержки экспорта. Продукция предприятия уже экспортируется в шесть стран, среди которых Германия, Монголия и Беларусь.
Светлана Утюганова, руководитель Центра поддержки экспорта, отметила, что «Ризык» получает поддержку с 2021 года: компания прошла обучение, получила помощь в заключении контрактов и успешно дебютировала на выставке в Дубае. После выхода на рынок в социальных сетях начали активно появляться видеорецепты блюд с использованием лепешки роти. Блогеры с удовольствием создают «вкусные» видео без рекламных контрактов, а компания собирает рецепты на своём сайте.
Директор и учредитель ООО «Ризык» Тагир Фаткулин отметил, что изначально продукт, который ранее почти не представлял собой товар на рынке, имел сложности с продажами, и линии стояли. Однако четыре года назад благодаря участию в международных выставках совместно с Центром поддержки экспорта и эффективному маркетингу продукт начал пользоваться спросом.