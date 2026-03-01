Омский производитель лепёшек вышел на международный рынок

Омская компания «Ризык», занимающаяся производством традиционных лепешек роти, выходит на международный рынок. Роти — так называют индийский вид хлеба из пшеничной муки, наподобие тонкого лаваша. Едят роти, отрывая кусочки, погружают в соусы и захватывают ими, как ложкой, кусочки разных блюд. Омский производитель разработал уникальную технологию, которая делает продукт менее жирным по сравнению с оригиналом и обеспечивает длительный срок хранения в замороженном виде. В настоящее время мощности предприятия составляют около 15 тонн в сутки, что эквивалентно 50 тысячам упаковок по пять лепешек. Открытие нового цеха позволит удвоить объемы производства.