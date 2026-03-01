Производство говяжьей тушёнки начато в Иркутской области

В посёлке Усть-Ордынский Иркутской области заработал новый цех, где будут делать мясные консервы. Подробности сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.
«Мощность консервирования — 75 тысяч банок говяжьей тушенки в месяц. Выпуск продукции планируют увеличить в два раза. По решению коллектива часть первой партии консервов — одну тысячу банок — отправят бойцам специальной военной операции», — отмечается в сообщении.
Идея открыть такое производство в этих местах совершенно логична: почти половина всего крупного рогатого скота Иркутской области сосредоточена именно на территории Усть-Ордынского Бурятского округа. Новый цех объединит тех, кто выращивает скот, с теми, кто занимается переработкой мяса.
Уже рассматриваются возможности торговлии продукцией не только в других регионах России, но и за рубежом. Что касается местных продаж, то баночку тушёнки можно будет купить в магазинах Усть-Ордынского, Баяндая, Оёка, Кутулика, Черемхова, Хомутова, Ангарска, Иркутска и Слюдянки.