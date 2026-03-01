Производство говяжьей тушёнки начато в Иркутской области

Уже рассматриваются возможности торговлии продукцией не только в других регионах России, но и за рубежом. Что касается местных продаж, то баночку тушёнки можно будет купить в магазинах Усть-Ордынского, Баяндая, Оёка, Кутулика, Черемхова, Хомутова, Ангарска, Иркутска и Слюдянки.