Некачественное дизтопливо: выявлены нарушения, АЗС ждут штрафы

По итогам инспекций выяснилось, что на ряде автозаправок топливо не соответствовало установленным нормам. Об этом заявил глава Государственной инспекции по надзору за непищевыми продуктами и защите прав потребителей Сергей Дарануцэ.
По его словам, отклонения от технических параметров выявлены у одного экономического агента. При этом значительная часть некачественной партии была реализована до того, как инспекторы успели отобрать образцы для лабораторных исследований.
«В подавляющем большинстве отчеты инспекции положительные. Однако фиксировались случаи, когда дизельное топливо не соответствовало параметрам фильтруемости или содержанию парафина: показатели замерзания варьировались от −18 до −25… −27 градусов при установленном минимуме», — отметил Дарануцэ.
Глава инспекции признал, что из-за быстрой реализации топлива не все необходимые пробы удалось взять своевременно. Тем не менее он заверил, что нарушители будут привлечены к ответственности. После завершения процедуры компенсаций пострадавшим потребителям инспекция перейдет к применению санкций в рамках официальной процедуры установления правонарушений и при наличии полной доказательной базы.
Напомним, в январе этого года водители по всей стране массово жаловались на качество дизельного топлива. Некоторые автовладельцы самостоятельно проверяли горючее и утверждали, что оно было разбавлено избыточным количеством керосина, который кристаллизовался в топливных фильтрах. В ответ на обращения были инициированы внезапные проверки автозаправочных станций.