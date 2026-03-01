Некачественное дизтопливо: выявлены нарушения, АЗС ждут штрафы

Глава инспекции признал, что из-за быстрой реализации топлива не все необходимые пробы удалось взять своевременно. Тем не менее он заверил, что нарушители будут привлечены к ответственности. После завершения процедуры компенсаций пострадавшим потребителям инспекция перейдет к применению санкций в рамках официальной процедуры установления правонарушений и при наличии полной доказательной базы.