Штрафы за перегруз начнут действовать весной в Башкирии

С 1 апреля и до конца месяца в Башкирии ограничат движение большегрузов по региональным и межмуниципальным дорогам. Выпущено соответствующее постановление республиканского правительства.
В период таяния снегов и распутицы нагрузка на ось не должна превышать 6 тонн, напомнили в Управлении дорожного хозяйства РБ.
Контроль за соблюдением ограничений возложен на Ространснадзор и Центр организации дорожного движения.
Напомним, аналогичные ограничения могут применяться и летом при температурах выше +32 во избежание деформации дорожного полотна.