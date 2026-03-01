Ричмонд
Штрафы за перегруз начнут действовать весной в Башкирии

Это традиционная мера, призванная уберечь дороги от разрушения.

С 1 апреля и до конца месяца в Башкирии ограничат движение большегрузов по региональным и межмуниципальным дорогам. Выпущено соответствующее постановление республиканского правительства.

В период таяния снегов и распутицы нагрузка на ось не должна превышать 6 тонн, напомнили в Управлении дорожного хозяйства РБ.

Контроль за соблюдением ограничений возложен на Ространснадзор и Центр организации дорожного движения.

Напомним, аналогичные ограничения могут применяться и летом при температурах выше +32 во избежание деформации дорожного полотна.