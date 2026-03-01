Проезд по М-12 подорожает со 2 марта

Актуальные тарифы по всем направлениям обещают опубликовать в ближайшее время. Уже известно, что поездка от Москвы до Казани для владельцев легковых автомобилей будет стоить 5250 рублей вместо прежних 4 825 рублей. Повышение связано с ежегодной плановой индексацией.
В компании подчеркнули, что, несмотря на ежегодную индексацию, действующие тарифы остаются значительно ниже предельных значений, установленных законодательством. А при регулярных поездках с транспондером и подключенной максимальной скидкой по программе лояльности стоимость будет ниже на 15%. В этом случае проезд по М-12 обойдется в 4462,5 рубля.
Одновременно с корректировкой цен «Автодор» вводит новые абонементы на участке трассы М-12 «Восток» в обход Нижнекамска и Набережных Челнов. Они начнут действовать также со 2 марта.
Ранее сообщалось, что проходящую через Нижегородскую область трассу М-12 хотят продлить до Тюмени.