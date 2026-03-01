Проезд по М-12 подорожает со 2 марта

В компании подчеркнули, что, несмотря на ежегодную индексацию, действующие тарифы остаются значительно ниже предельных значений, установленных законодательством. А при регулярных поездках с транспондером и подключенной максимальной скидкой по программе лояльности стоимость будет ниже на 15%. В этом случае проезд по М-12 обойдется в 4462,5 рубля.