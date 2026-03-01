Балаева ответила на обеспокоенность депутатов рисками роста бедности в Казахстане

«Согласно данным Бюро национальной статистики, в IV квартале 2025 года численность рабочей силы в сельской местности составила 3,6 млн человек, из них 3,4 млн — занятое население и 1,1 млн — самозанятые сельские жители. Число официально зарегистрированных безработных в селах составляет 162,3 тыс. человек, уровень безработицы по отношению к рабочей силе сложился на уровне 4,6% (на уровне 2024 года)», — ответила Балаева на запрос депутатов мажилиса.
По ее словам, в 2025 году 174,7 тыс. человек в сельской местности были охвачены активными мерами содействия занятости, в том числе:
107,2 тыс. человек трудоустроены на субсидируемые рабочие места;
28,9 тыс. человек прошли обучение основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес»;
28,2 тыс. человек обеспечены онлайн-обучением по востребованным на рынке труда профессиям;
5,6 тыс. человек из социально уязвимых групп населения получили гранты в размере 400 МРП на реализацию новых бизнес-идей;
4,8 тыс. человек направлены на краткосрочное профессиональное обучение по заявкам работодателей.
«Субсидируемые рабочие места, включая общественные работы, остаются важным инструментом поддержки безработных сельских жителей. Министерство труда в 2025 году внесло изменения в правила организации субсидируемых рабочих мест с целью повышения их эффективности, предотвращения фиктивной занятости и оптимизации бюджетных расходов. Изменения были введены для недопущения в будущем нарушений законодательства, выявленных генеральной прокуратурой Республики Казахстан и агентством по противодействию коррупции, а также для предотвращения фактов хищения бюджетных средств», — пояснила вице-премьер.
По ее словам, указанным приказом:
ужесточены требования к работодателям, желающим организовать субсидируемые рабочие места;
установлены предельные значения временных рабочих мест, создаваемых для общественных работ, в разрезе типов работодателей;
закреплена ответственность работодателей за трудоустройство на постоянную работу граждан, завершивших участие в субсидируемых рабочих местах;
определён порядок взаимодействия центров трудовой мобильности с государственной корпорацией «Правительство для граждан» в части выплаты заработной платы участникам субсидируемых рабочих мест.
«В связи с внесенными изменениями возникло недопонимание со стороны некоторых неправительственных организаций и безработных в Мангистауской области и городе Алматы. В этой связи действие изменений, введенных с 6 января 2026 года, было временно приостановлено до 1 апреля 2026 года. В настоящее время субсидируемые рабочие места организуются на прежних условиях. Министерство труда проводит активную информационно-разъяснительную работу среди населения по внесённым изменениям. Также министр провел ряд встреч с представителями НПО, общественных объединений, индивидуальными предпринимателями и другими заинтересованными сторонами», — сообщила замглавы кабмина.
В целом, по ее словам, в 2026 году по республике ожидается трудоустройство 102 тыс. человек на субсидируемые рабочие места, из них 55 тыс. человек будут направлены на общественные работы.
«На Электронной бирже труда от 38,4 тыс. работодателей по всей республике поступило 236 тыс. заявок на организацию субсидируемых рабочих мест. Центры трудовой мобильности одобрили 75,6 тыс. рабочих мест, из которых 34 тыс. (45%) будут созданы в 2 227 сельских округах и поселках. По состоянию на 23 февраля 2026 года на субсидируемые рабочие места направлены 35,1 тыс. человек, из них 24,7 тыс. — сельские жители. В настоящее время министерство труда совместно с представителями неправительственных организаций и местных исполнительных органов пересматривает положения правил организации субсидируемых рабочих мест для сельских жителей и лиц с инвалидностью. С учетом изложенного, в настоящее время общественные работы в сельской местности организуются активно и без каких-либо ограничений», — заключила Балаева.
Ранее депутаты заявили о том, что субсидируемые рабочие места, особенно оплачиваемые общественные работы, являются для тысяч сельских семей последним и зачастую единственным источником дохода, и выразили опасение, что приказ министра труда № 395 от 12 декабря 2025 года, вводящий жесткие ограничения по числу таких мест (в том числе для ИП, фермерских хозяйств и даже госорганизаций), фактически приведет к сокращению квот в аулах и росту реальной безработицы. По мнению парламентариев, в условиях отсутствия постоянных рабочих мест в селах это усилит бедность, миграцию в города и социальную напряженность. Поэтому мажилисмены потребовали срочно пересмотреть документ, чтобы не оставить значительную часть сельского населения без последней возможности заработать.