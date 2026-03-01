Балаева ответила на обеспокоенность депутатов рисками роста бедности в Казахстане

Ранее депутаты заявили о том, что субсидируемые рабочие места, особенно оплачиваемые общественные работы, являются для тысяч сельских семей последним и зачастую единственным источником дохода, и выразили опасение, что приказ министра труда № 395 от 12 декабря 2025 года, вводящий жесткие ограничения по числу таких мест (в том числе для ИП, фермерских хозяйств и даже госорганизаций), фактически приведет к сокращению квот в аулах и росту реальной безработицы. По мнению парламентариев, в условиях отсутствия постоянных рабочих мест в селах это усилит бедность, миграцию в города и социальную напряженность. Поэтому мажилисмены потребовали срочно пересмотреть документ, чтобы не оставить значительную часть сельского населения без последней возможности заработать.