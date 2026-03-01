Ричмонд
Люди в Молдове не согласны с оценкой недвижимости: Тысячи обращений недовольных граждан получило кадастровое агентство

Рассказываем, чем именно недовольны люди.

Источник: Комсомольская правда

К 26 февраля 2026 года было зарегистрировано 2900 обращений по поводу несогласия с оценкой и переоценкой недвижимости.

Агентство геодезии, картографии и кадастра и Госучреждение кадастра представили первые результаты процесса знакомства граждан с ними, сообщает Телеграм-канал «Нетипичная Молдова».

54,8% (1589 случаев) — касается технических характеристик недвижимости, зарегистрированной в кадастре.

41,8% (1213 случаев) — ставят под расчет стоимости: рыночные данные, ценовую зону, в которую была отнесена недвижимость, или применяемые корректировочные коэффициенты.

3,4% (98 случаев) — касается классификации объекта недвижимости по типу или подтипу. Например, если объект зарегистрирован как жилое помещение, а используется как коммерческое.