Тарифы на жилищно-коммунальные услуги повысились в Беларуси с 1 марта 2026

С первого дня весны в стране вырастут тарифы, исходя из подходов, которые были приняты при распределении прироста платежей по типовой квартире в размере 22,5 рублей, или 0,5 базовой величины (одна базовая величина 1 марта 2026 года составляет 45 рублей) между всеми ЖКУ. Данный подход определен указом главы Беларуси № 23 «Об установлении тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2026 год» от 23 января 2026 года (подробнее мы писали здесь).