ЕЭК предоставила трем странам ЕАЭС тарифную льготу на ввоз тростникового сахара-сырца

Мера таможенно-тарифного регулирования будет действовать в течение 2026 года и предполагает ввоз товара в объеме не более 20 тыс. тонн в Армению, 100 тыс. тонн — в Казахстан и 20 тыс. тонн — в Кыргызстан.
«Решение принято в целях стабильного обеспечения внутреннего рынка Армении, Казахстана и Кыргызстана сахаром и сахаросодержащей продукцией по конкурентным ценам, предотвращения дефицита этих товаров, а также сохранения численности персонала сахароперерабатывающих заводов», — пояснил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
При этом он уточнил, что белый сахар, полученный в результате промышленной переработки ввезенного с применением тарифной льготы тростникового сахара-сырца, не подлежит вывозу в другие государства Евразийского экономического союза.