ФНС получила право забирать деньги у россиян со счетов и карт без суда

С 1 ноября налоговая может списывать деньги со счетов россиян без суда, если на едином налоговом счете образовался минус. Как рассказала директор по продукту бухгалтерии «Мое дело» Анастасия Моргунова, раньше такая участь грозила только бизнесу, а теперь под раздачу попали и обычные граждане.

Когда на едином налоговом счете (ЕНС) не хватает средств для оплаты налогов, возникает отрицательное сальдо — по сути, долг. В этом случае инспекторы выносят решение и отправляют в банк инкассовое поручение. Деньги уходят без предварительных разбирательств в суде.

Рискуют остаться без средств те, кто не заплатил имущественный, земельный, транспортный налоги или налоги, задекларированные самостоятельно. В зоне риска и самозанятые: долг по налогу на профессиональный доход спишут так же быстро.

Часто причина долга техническая — пропущенный срок сдачи декларации или ошибка в ней. Моргунова подчеркивает: процедура взыскания прозрачна, и внезапности можно избежать. Налоговая всегда сначала шлет требование об уплате, но люди его пропускают или игнорируют. Эксперт советует регулярно заглядывать в личный кабинет на сайте ФНС или на портале госуслуг. Если требование пришло, нужно либо оплатить, либо связаться с инспекцией для сверки.

Чаще всего с внезапным списанием сталкиваются предприниматели. Многие из них ведут учет самостоятельно и смешивают личные деньги с бизнес-доходами на одном счете. Это создает путаницу: налоговая может посчитать поступление личных средств доходом от бизнеса и доначислить налог. При этом взыскать долги ИП могут с любых счетов, даже не используемых для предпринимательства.

Обычным гражданам тоже стоит быть начеку при продаже недвижимости, сдаче квартиры или получении доходов, которые нужно декларировать. Ошибка в бумагах или просрочка легко приводят к отрицательному сальдо, предупредила эксперта в разговоре с «Известиями».