ФНС получила право забирать деньги у россиян со счетов и карт без суда

Когда на едином налоговом счете (ЕНС) не хватает средств для оплаты налогов, возникает отрицательное сальдо — по сути, долг. В этом случае инспекторы выносят решение и отправляют в банк инкассовое поручение. Деньги уходят без предварительных разбирательств в суде.
Рискуют остаться без средств те, кто не заплатил имущественный, земельный, транспортный налоги или налоги, задекларированные самостоятельно. В зоне риска и самозанятые: долг по налогу на профессиональный доход спишут так же быстро.
Часто причина долга техническая — пропущенный срок сдачи декларации или ошибка в ней. Моргунова подчеркивает: процедура взыскания прозрачна, и внезапности можно избежать. Налоговая всегда сначала шлет требование об уплате, но люди его пропускают или игнорируют. Эксперт советует регулярно заглядывать в личный кабинет на сайте ФНС или на портале госуслуг. Если требование пришло, нужно либо оплатить, либо связаться с инспекцией для сверки.
Чаще всего с внезапным списанием сталкиваются предприниматели. Многие из них ведут учет самостоятельно и смешивают личные деньги с бизнес-доходами на одном счете. Это создает путаницу: налоговая может посчитать поступление личных средств доходом от бизнеса и доначислить налог. При этом взыскать долги ИП могут с любых счетов, даже не используемых для предпринимательства.
Обычным гражданам тоже стоит быть начеку при продаже недвижимости, сдаче квартиры или получении доходов, которые нужно декларировать. Ошибка в бумагах или просрочка легко приводят к отрицательному сальдо, предупредила эксперта в разговоре с «Известиями».