ФНС получила право забирать деньги у россиян со счетов и карт без суда

Часто причина долга техническая — пропущенный срок сдачи декларации или ошибка в ней. Моргунова подчеркивает: процедура взыскания прозрачна, и внезапности можно избежать. Налоговая всегда сначала шлет требование об уплате, но люди его пропускают или игнорируют. Эксперт советует регулярно заглядывать в личный кабинет на сайте ФНС или на портале госуслуг. Если требование пришло, нужно либо оплатить, либо связаться с инспекцией для сверки.