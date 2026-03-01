Ричмонд
МАРТ проверил заправки по всей Беларуси. Каждая вторая АЗС с нарушениями

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) проверило 105 автозаправочных станций по всей Беларуси. В частности, 104 магазина и 57 кафе на заправках. Нарушения выявили на каждом втором объекте.

Источник: Смартпресс

Среди самых частых — несоблюдение обязательного перечня товаров.

В Могилевской области в четырёх магазинах при АЗС запретили продажу просроченной продукции на сумму свыше 130 рублей. В Гомельской области такие же нарушения нашли в пяти объектах: из продажи убрали 10 наименований товаров на сумму 49,5 рубля.

Проверяющие обнаружили открытую выкладку сигарет, не нашли информацию о запрете продажи алкоголя, табака и зажигалок несовершеннолетним, а также ценников и место нахождения книги замечаний и предложений.

Так, в магазине на АЗС № 30 РУП «Белоруснефть-Минскавтозаправка» информация для потребителей находилась в недоступном месте — стенд был заставлен товарами и пустой тарой.

На отдельных заправках не было визуально выделено место продажи товаров с государственной символикой. В сети АЗС ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия» проверяющие отметили небольшой выбор такой продукции. Кроме того, у части персонала отсутствовали нагрудные знаки.

При этом в МАРТ подчеркнули: на подавляющем большинстве АЗС поддерживаются чистота и порядок.

