МАРТ проверил заправки по всей Беларуси. Каждая вторая АЗС с нарушениями

В Могилевской области в четырёх магазинах при АЗС запретили продажу просроченной продукции на сумму свыше 130 рублей. В Гомельской области такие же нарушения нашли в пяти объектах: из продажи убрали 10 наименований товаров на сумму 49,5 рубля.