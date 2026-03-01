Почти 69 млн тенге хотят заплатить чиновники организаторам ярмарки в Атырау

«Заказчик — ГУ “Отдел предпринимательства и сельского хозяйства города Атырау”; наименование — услуги по организации/проведению конференций/семинаров/форумов/конкурсов/корпоративных/спортивных/культурных/праздничных и аналогичных мероприятий; дополнительная характеристика — услуг организации проведения ярмарки в городе Атырау; плановая сумма — Т68 965 517,24», — говорится в описании лота, размещенного на портале государственных закупок.