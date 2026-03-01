Ричмонд
Торги на биржах Дубая и Абу-Даби в ОАЭ остановлены

Торги приостановили на два дня из-за эскалации на Ближнем Востоке.

Регулятор фондовых рынков Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) сообщил о прекращении торгов на Дубайском финансовом рынке (DFM) и Фондовой бирже Абу-Даби (ADX), пишет Reuters.

Сообщается, что торги не будут проводиться 2 и 3 марта. Решение были принято в связи с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке, последовавшей за началом военной операции США и Израиля против Ирана.

Ранее авиакомпания «Победа» отменила все рейсы в Дубай и Абу-Даби до снятия временных ограничений на использование воздушного пространства Объединённых Арабских Эмиратов.

Напомним, утром 1 марта в Дубае прозвучали несколько взрывов. Сообщалось, что обломки дронов, перехваченных средствами ПВО, упали во дворы двух жилых домов в городе. Также сообщалось, что в Дубае загорелось здание, которое ряд Telegram-каналов называет штаб-квартирой ЦРУ.

Кроме того, в Минобороны ОАЭ сообщили, что два иранских БПЛА атаковали военную базу «Ас-Салям» в Абу-Даби.

