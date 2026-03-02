Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 2 марта после выходных

Национальный банк обновил курсы валют на 2 марта, понедельник. В итоге после выходных курс доллара, курс евро и курс российского рубля стали выше.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На понедельник, 2 марта, Национальным банком определены такие валютные курсы валют: 1 доллар США равен 2,8536 белорусского рубля, 1 евро — 3,3659 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7489 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, действовавшими в пятницу, 27 февраля, субботу, 28 февраля, и воскресенье, 1 марта, в начале первой мартовской недели увеличились курс доллара, курс евро и курс российского рубля в понедельник, 2 марта. Заметнее при этом в сторону увеличения изменился курс американской валюты.
В денежном выражении курс доллара увеличился на 0,0013 белрубля, курс евро вырос на 0,0006 белрубля, а курс российского рубля увеличился на 0,0001 белрубля.
