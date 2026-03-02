Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 2 марта после выходных

Нацбанк Беларуси поднял курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 2 марта, понедельник.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк обновил курсы валют на 2 марта, понедельник. В итоге после выходных курс доллара, курс евро и курс российского рубля стали выше.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

На понедельник, 2 марта, Национальным банком определены такие валютные курсы валют: 1 доллар США равен 2,8536 белорусского рубля, 1 евро — 3,3659 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7489 белорусского рубля.

В соотношении с курсами валют, действовавшими в пятницу, 27 февраля, субботу, 28 февраля, и воскресенье, 1 марта, в начале первой мартовской недели увеличились курс доллара, курс евро и курс российского рубля в понедельник, 2 марта. Заметнее при этом в сторону увеличения изменился курс американской валюты.

В денежном выражении курс доллара увеличился на 0,0013 белрубля, курс евро вырос на 0,0006 белрубля, а курс российского рубля увеличился на 0,0001 белрубля.

Еще в Беларуси квартиру продали всего за 47 рублей и объявили новые лоты.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше