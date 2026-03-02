Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 2 марта после выходных

В соотношении с курсами валют, действовавшими в пятницу, 27 февраля, субботу, 28 февраля, и воскресенье, 1 марта, в начале первой мартовской недели увеличились курс доллара, курс евро и курс российского рубля в понедельник, 2 марта. Заметнее при этом в сторону увеличения изменился курс американской валюты.