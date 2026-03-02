Переобуться заранее: Как не прогореть на новых и б/у летних шинах и сэкономить 12 тыс. рублей

«Многие задаются вопросами: как можно сэкономить при покупке, стоит ли покупать летние шины зимой. Я бы не сказал, что зимой летние шины становятся сильно дешевле. Чаще всего они могут быть дешевле из-за того, что продавцы ещё не успели изменить цены, например, после Нового года. Однако при покупке шин не в сезон чаще всего возникает обратная ситуация: зимой на складе очень мало летних шин. Соответственно, у вас будет просто меньше выбора, и вы не сможете приобрести именно ту резину, которую хотите», — предупреждает специалист.