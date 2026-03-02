Лимит подарков педагогам хотят обновить: в Госдуме назвали новую сумму

В Госдуме предложили поднять планку стоимости подарков для врачей, учителей и госслужащих до 5 тыс. рублей. С подобной инициативой выступила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, передает ее слова ТАСС.
«Сейчас лимит в 3 тыс. рублей. Мы предлагали законодательно увеличить эту сумму до 5 тыс. рублей. За эти уже не годы, а десятилетия все цены изменились. В общем, 3 тыс. рублей порой стоит букет, да не самый большой», — сообщила Буцкая.
Как пояснила Буцкая, повышение планки необходимо, чтобы граждане могли дарить подарки врачам, учителям и соцработникам, не нарушая закон.
При этом Буцкая обратилась к министру юстиции Константину Чуйченко с просьбой оценить правоприменительную практику по делам о подарках бюджетникам. Депутат запросила статистику за последние 3−5 лет о количестве судебных процессов против учителей, врачей и чиновников, которых привлекли к ответственности за получение подарков дороже 3 тыс. рублей.
