Лимит подарков педагогам хотят обновить: в Госдуме назвали новую сумму

При этом Буцкая обратилась к министру юстиции Константину Чуйченко с просьбой оценить правоприменительную практику по делам о подарках бюджетникам. Депутат запросила статистику за последние 3−5 лет о количестве судебных процессов против учителей, врачей и чиновников, которых привлекли к ответственности за получение подарков дороже 3 тыс. рублей.