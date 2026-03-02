Мировые цены на нефть из-за ситуации с Ираном подскочили на 10 процентов

Стоимость нефти на мировом рынке показывает рост на фоне обострения конфликта с Ираном, цена на сырьё марки Brent подскочила на девять-десять процентов, свидетельствуют данные торгов.
Майские фьючерсы за баррель «чёрного золота» подорожали до 80,03 доллара (на 10,4 процента). Это произошло впервые с 23 июня 2025 года. При этом стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI составила 74,9 доллара (увеличение на 9,43 процента).
Напомним, 28 февраля газета Financial Times, ссылаясь на экономиста Уильяма Джексона, написала, что цены на нефть могут достигнуть 100 долларов за баррель в случае, если конфликт с Ираном будет продолжительным. Вместе с тем, по его мнению, если удары будут ограниченными, сырьё может подорожать до 80 долларов. Опрошенные эксперты предупреждали, что 2 марта стоимость нефти способна подскочить на 10−20 долларов.
Ранее агентство Reuters сообщило, что удары США и Израиля по Ирану вызвали крупнейший нефтяной кризис за последние годы. В публикации уточняется, что основной причиной стали перебои в логистике из-за угрозы блокировки Ормузского пролива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые крупные нефтяные компании и торговые дома временно приостановили поставки нефти на несколько дней.