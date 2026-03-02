Мировые цены на нефть из-за ситуации с Ираном подскочили на 10 процентов

Напомним, 28 февраля газета Financial Times, ссылаясь на экономиста Уильяма Джексона, написала, что цены на нефть могут достигнуть 100 долларов за баррель в случае, если конфликт с Ираном будет продолжительным. Вместе с тем, по его мнению, если удары будут ограниченными, сырьё может подорожать до 80 долларов. Опрошенные эксперты предупреждали, что 2 марта стоимость нефти способна подскочить на 10−20 долларов.