Эксперт Белянчикова объяснила, когда не стоит брать кредитные каникулы

«Правило здесь простое. Если ваши финансовые трудности носят долгосрочный характер, кредитные каникулы — это не лучший выход. Но при этом они являются эффективным инструментом, если такие трудности временны и объективны, и вы используете время каникул для улучшения ситуации. Лучше взять каникулы, чем допустить просрочки, которые гораздо сильнее бьют по кредитной истории», — сказала она.