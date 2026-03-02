Эксперт Белянчикова объяснила, когда не стоит брать кредитные каникулы

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Кредитные каникулы — удобный инструмент в случаях, когда финансовые трудности временны, и передышка позволит их решить. А вот при долгосрочных проблемах это может быть не лучшей стратегией, пояснила ТАСС доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.
«Правило здесь простое. Если ваши финансовые трудности носят долгосрочный характер, кредитные каникулы — это не лучший выход. Но при этом они являются эффективным инструментом, если такие трудности временны и объективны, и вы используете время каникул для улучшения ситуации. Лучше взять каникулы, чем допустить просрочки, которые гораздо сильнее бьют по кредитной истории», — сказала она.
К «финансово неприятным» последствиям кредитных каникул Белянчикова отнесла увеличение срока кредита, ежемесячного платежа и повышение общей суммы переплаты, ведь во время каникул проценты обычно продолжают начисляться.
Таким образом, кредитные каникулы могут выручить в сложной ситуации, но требуют ответственного подхода и понимания всех последствий, подчеркнула эксперт. «Всегда внимательно изучайте условия предоставления каникул, как законодательных, так и банковских, и оценивайте свою реальную способность погашать кредит после их окончания», — посоветовала она.