В России введут ГОСТ на чипсы

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. ГОСТ на картофельные чипсы впервые будет введен в России, он начнет действовать с 1 апреля 2026 года. С текстом документа ознакомился ТАСС.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Росстандарта, картофельные чипсы — это широко распространенный популярный продукт, но ранее документ, который бы устанавливал единые требования к этому продукту, отсутствовал.
Новый межгосударственный стандарт распространяется на чипсы, изготавливаемые из натурального картофеля или продуктов переработки картофеля путем термической обработки или экструзионным методом, запеченные или обжаренные в масле или без него, с добавлением или без добавления пищевых ингредиентов и добавок, герметично упакованные в потребительскую упаковку и предназначенные для непосредственного употребления в пищу.
ГОСТ, в частности, определяет такие характеристики чипсов, как внешний вид, цвет, вкус и запах, а также допустимое содержание жира и пищевой соли. Так, произведенные по ГОСТу чипсы должны быть хрустящими, рассыпчатыми, иметь характерные для конкретного вида чипсов вкус и запах с ощутимым ароматом используемых вкусо-ароматических добавок или ароматизаторов.
Допускается наличие вздутий на пластинках чипсов в виде сферических образований, которые возникают при взрыве волокон картофеля от нагревания содержащейся внутри жидкости, наличие чипсов коричневого цвета из-за карамелизации сахаров в картофеле (не более 20% от массы чипсов в упаковке), а также наличие раскрошившихся изделий (не более 25% от массы чипсов в упаковке). Кроме того, в чипсах из натурального картофеля должно быть не более 45% жира, а в чипсах, полученных из продуктов переработки картофеля и (или) картофельных полуфабрикатов, — не более 35%.
Помимо России к ГОСТу присоединились Армения, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия. Как отметили в Росстандарте, «унификация требований на пространстве СНГ снизит технические барьеры, упростит контроль и позволит наращивать объемы взаимной торговли».