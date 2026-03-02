Цена нефти замедлила рост и торгуется на уровне $78 за баррель

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Стоимость нефти Brent на бирже ICE замедлила рост после резкого повышения в цене на фоне эскалации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 03:30 мск стоимость нефти составляет $78,2 за баррель (+7,2%).
Ранее в 02:02 мск цена нефти демонстрировала резкий рост и составляла $81,79 за баррель (+12.2%).
