Пенсионеры рискуют потерять льготы: когда стоит обратиться в Соцфонд для начислений

«К таким льготам можно отнести: доплату пенсионерам, у которых есть иждивенцы, доплату за сельский стаж, если его не учли при начислении пенсии, надбавку за уход, который определен пенсионерам при достижении 80 лет», — сказала она в интервью «Прайм».