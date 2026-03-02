Пенсионеры рискуют потерять льготы: когда стоит обратиться в Соцфонд для начислений

В некоторых случаях для получения пенсионных начислений необходимо обратиться в Социальный фонд, иначе пенсионеры рискуют потерять определенные льготы. Об этом рассказала доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Экономист отметила, что некоторые меры поддержки можно получить только при личном обращении в местное отделение СФР. Пенсионеры могут даже не знать о таких возможностях.
«К таким льготам можно отнести: доплату пенсионерам, у которых есть иждивенцы, доплату за сельский стаж, если его не учли при начислении пенсии, надбавку за уход, который определен пенсионерам при достижении 80 лет», — сказала она в интервью «Прайм».
Иванова-Швец добавила, что для оформления субсидий на оплату ЖКХ или налоговых вычетов на лечение и покупку лекарств также потребуется личное обращение.
