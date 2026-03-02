На Светловском горно-обогатительном комбинате добыли первую тонну золота

Новый комбинат в Бодайбинском районе разрабатывает месторождение открытым способом. В 2023 году компания уточнила его характеристики: запасы оценены в 49 тонн золота. В текущем году ГОК должен выйти на проектную мощность в 4,5 млн тонн переработки руды и производство около 4 тонн золота ежегодно.