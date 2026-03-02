На Светловском горно-обогатительном комбинате добыли первую тонну золота

Компания АО «Высочайший» (GV Gold) сообщила о получении первой тонны золота на Светловском горно-обогатительном комбинате в Иркутской области. Производственный старт был дан спустя полгода после запуска фабрики, состоявшегося в сентябре.
Новый комбинат в Бодайбинском районе разрабатывает месторождение открытым способом. В 2023 году компания уточнила его характеристики: запасы оценены в 49 тонн золота. В текущем году ГОК должен выйти на проектную мощность в 4,5 млн тонн переработки руды и производство около 4 тонн золота ежегодно.
Предприятие обеспечит работой порядка 1000 человек, а общий объем налоговых отчислений за время работы составит 10 миллиардов рублей.
Ранее в иркутском политехе состоялось вручение дипломов по направлению горное дело.