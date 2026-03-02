Массовое закрытие предприятий из-за роста НДС миновало Хабаровский край

В Хабаровском крае депутаты краевого парламента начали мониторинг, как рост НДС до 22% и снижение лимита по патентной системе скажутся на малом и среднем бизнесе. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательной думы Хабаровского края.
С 1 января 2026 года вступил в силу федеральный закон № 425-ФЗ, который поднял базовую ставку НДС до 22 процентов и снизил порог выручки для патентной системы с 60 до 20 миллионов рублей в год. Из-за этих изменений предприниматели могут потерять право на спецрежим или столкнуться с ростом налоговой нагрузки. Депутаты собрали совещание с сенатором Виктором Калашниковым, представителями министерств, налоговой службы и уполномоченным по правам предпринимателей Андреем Веретенниковым.
«Для депутатов вопрос сохранения условий ведения бизнеса в крае, включая оптимальную налоговую нагрузку, всегда был и будет приоритетным», — подчеркнул председатель Законодательной думы Николай Шевцов.
Парламентарии будут отслеживать, замедлится ли рост сектора МСП, вырастет ли число ликвидаций компаний и какая поддержка потребуется на региональном уровне. Пока массового закрытия предприятий не наблюдается — бизнесмены, напротив, чаще обращаются за консультациями. Особое внимание уделяется низкой информированности владельцев компаний в районах края.
Депутаты рекомендовали активнее распространять информацию о изменениях через комитет по информационной политике правительства. Также они призвали бороться с теневой экономикой и готовить меры поддержки после появления отчётности за первый квартал. В случае необходимости краевой парламент готов выйти с инициативами на федеральный уровень через Парламентскую Ассоциацию «Дальний Восток и Забайкалье».