Массовое закрытие предприятий из-за роста НДС миновало Хабаровский край

С 1 января 2026 года вступил в силу федеральный закон № 425-ФЗ, который поднял базовую ставку НДС до 22 процентов и снизил порог выручки для патентной системы с 60 до 20 миллионов рублей в год. Из-за этих изменений предприниматели могут потерять право на спецрежим или столкнуться с ростом налоговой нагрузки. Депутаты собрали совещание с сенатором Виктором Калашниковым, представителями министерств, налоговой службы и уполномоченным по правам предпринимателей Андреем Веретенниковым.