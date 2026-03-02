Ричмонд
В Новосибирской области на Барабинской ТЭЦ выполнят импортозамещение

Французский ротор планируют заменить на отечественный.

Источник: Комсомольская правда

энергооборудования НПО «ЭЛСИБ» приступил к изготовлению нового ротора для Барабинской ТЭЦ в Куйбышеве. Устройство заменит старое оборудование французского производства, которое выработало свой ресурс. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.

Ротор в турбогенераторе — вращающийся элемент, преобразующий механическую энергию вращения турбины в электрическую. Мощность нового устройства составит 34 МВт. Ротор изготовят в ноябре 2026 года. Работу проведут в рамках модернизации турбогенератора № 3. Затем специалисты ЭЛСИБа и СГК совместно приступят к монтажу и наладке. Прежнее устройство поставили на Барабинскую ТЭЦ в 2003 году.

Как отметили в сообщении, обновление ротора обеспечит надежность работы агрегата, а на перспективу — доступность необходимых комплектующих для ремонта ротора. Вложения в проект составят 140 млн рублей.