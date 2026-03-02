В Новосибирской области на Барабинской ТЭЦ выполнят импортозамещение

Ротор в турбогенераторе — вращающийся элемент, преобразующий механическую энергию вращения турбины в электрическую. Мощность нового устройства составит 34 МВт. Ротор изготовят в ноябре 2026 года. Работу проведут в рамках модернизации турбогенератора № 3. Затем специалисты ЭЛСИБа и СГК совместно приступят к монтажу и наладке. Прежнее устройство поставили на Барабинскую ТЭЦ в 2003 году.