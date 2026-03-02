Иркутский музыкальный театр задолжал организации более 39 млн за оборудование

Суд удовлетворил иск в полном объеме и взыскал с музыкального театра основной долг в размере 39 млн 31 тысячи 706 рублей, неустойки, начисленные за период с 13 сентября 2025 года по 28 октября 2025 года и с 29 октября 2025 по день фактической оплаты задолженности в размере 1 795 рублей 46 копеек. Кроме того, с театра взыскали расходы по уплате государственной пошлины в размере 615 тысяч 335 рублей 01 копейка.