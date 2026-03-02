Иркутский музыкальный театр задолжал организации более 39 млн за оборудование

IrkutskMedia, 2 марта. Суд взыскал с Иркутского музыкального театра им. Н. М. Загурского задолженность и неустойку по договору поставки в пользу нижегородского предприятия «Авалон лимитед». По информации из картотеки арбитражных дел, Министерство культуры Иркутской области было привлечено к участию в судебном разбирательстве в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.
Как сообщает пресс-служба Арбитражного суда Иркутской области, из материалов дела следует, что в январе 2025 года по результатам проведения конкурса в электронной форме между театром и обществом был заключен договор на поставку звукового оборудования (шкаф телекоммуникационный напольный, мультикор, цифровая микшерная консоль, сетевая аудиокарта, активная универсальная акустическая система, радиосистема с ручным микрофоном и др.).
Истец исполнил свои обязательства в полном объеме. Организация поставила товар в августе 2025 года на общую сумму 39 млн 31 тысячу 706 рублей, что подтверждается актом приема-передачи, подписанным обеими сторонами без замечаний.
Театр не оплатил доставленный товар в сроки, установленные договором. Поставщик обратился к учреждению с претензией, которая была оставлена без ответа. Из-за чего компания обратилась в суд.
Суд установил, что поставка товара и его принятие сторонами не оспаривались. Ответчик не предоставил доказательства оплаты задолженности. В связи с просрочкой оплаты оборудования суд также признал обоснованными требования истца о взыскании договорной неустойки.
Суд удовлетворил иск в полном объеме и взыскал с музыкального театра основной долг в размере 39 млн 31 тысячи 706 рублей, неустойки, начисленные за период с 13 сентября 2025 года по 28 октября 2025 года и с 29 октября 2025 по день фактической оплаты задолженности в размере 1 795 рублей 46 копеек. Кроме того, с театра взыскали расходы по уплате государственной пошлины в размере 615 тысяч 335 рублей 01 копейка.
Ранее агентство сообщало, что в сентябре прошлого года администрация муниципального образования в Иркутском районе погасила задолженность по контракту перед предпринимателем после вмешательства прокуратуры. Установлено, что бизнесмен выполнил все условия договора, однако деньги за выполненную работу ему не перечислили.