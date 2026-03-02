Ачинский мебельщик заплатит более 148 тысяч рублей за бракованный гарнитур

Ачинский мебельщик заплатит более 148 тысяч рублей за бракованный кухонный гарнитур. Изготовленный им товар не соответствует цвету и размеру, которые были оговорены в индивидуальном заказе. В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали подробности истории.
Жительница Ачинска заказала мебель у индивидуального предпринимателя и по договору оплатила авансом — 98,5 тысяч рублей. Спустя два месяца гарнитур доставили. Однако фартук и столешница гарнитура были выполнены в коричневом цвете, хотя при заказе был выбран цвета мокрого асфальта.
Также при сборке был выявлен недокомплект доставленной мебели и дефекты. Отсутствовал каркас для посудомоечной машины и два фасада на верхнем ящике, столешница не соответствовала размерам по длине — оказалась больше на 1,5 см, имелись сколы. Одним словом, брак.
Изготовитель устранять недостатки отказался. И тогда заказчица обратилась к специалистам Роспотребнадзора, которые помогли составить исковое обращение в суд.
Итог таков: неустойка за нарушение сроков устранения недостатков — 95800 рублей, моральный вред — 3 000 рублей, штраф — 49 400 рублей. Итого более 148 тысяч.