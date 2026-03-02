Администрация Владивостока выбрала перевозчиков на 31 автобусный маршрут

Администрация Владивостока выбрала перевозчиков для 31 городского автобусного маршрута, но названия компаний пока не раскрывает. Общая сумма контрактов составила 270 миллионов рублей. Об итогах тендеров сообщили на федеральной площадке госзакупок.
Речь идет о шести аукционах, объявленных 17 февраля, по которым продлевают автобусные перевозки с 1 апреля 2026 года до 30 апреля 2027 года. Все стартовые цены контрактов остались на максимальном уровне, как было указано в опубликованной тендерной документации.
Самым дорогим для бюджета стал лот с маршрутами 17 (Площадь Семеновская — Карбышева), 97 (Автовокзал — Нейбута), 33 (Автовокзал — Днепровская АЗС), 6 (Луговая — Морское кладбище), 37 (Баляева — Сабанеева), 85 (Тухачевского — Суханова) и 92 (Школьная — Школьная). На них направят 60 930 685 рублей.
Еще один крупный контракт, оцененный в 59 080 353 рубля, касается обслуживания маршрутов 29 (ТЦ «Изумруд» — Воевода), 44д (Фуникулер — Угольная) и 95 (Поликлиника № 9 — Площадь Борцов Революции). Отдельное соглашение на 55 678 603 рубля предусматривает перевозки по маршрутам 9 (Дальхимпром — Некрасовская), 19 (Площадь Семеновская — Кафе), 20 (Автовокзал — Давыдова), 60 (Маяк — Завод «Варяг»), 62 (Маяк — Маяк), 76 (Добровольского — Приморский океанариум) и 99 (Адмирала Смирнова, 12 — Площадь Борцов Революции).
Еще один лот, который также включает рейсы к Приморскому океанариуму на остров Русский, оценивается в 43 283 321 рубль. В него вошли маршруты 16к (Нейбута — Луговая), 16ц (Площадь Борцов Революции — Нейбута), 74 (Баляева — Приморский океанариум), 16б (Баляева — Нейбута), 16д (Баляева — Ватутина), 18 (Луговая — Ладыгина) и 75 (3-я Рабочая — Приморский океанариум).
На маршруты 39 (Луговая — Сафонова), 39д (Ж/д вокзал — Сафонова), 49 (Ж/д вокзал — Ж/д вокзал), 72 (Луговая — Бухта Емар) и 28к (Станция Океанская — Бухта Емар) по условиям закупки предусмотрели 38 103 275 рублей. Самым небольшим по сумме стал контракт на 17 178 869 рублей — он касается маршрутов 40 (Площадь Семеновская — Завод «Варяг») и 70 (Сочинская, 1 — Луговая).
Во всех опубликованных извещениях заказчик сформулировал одинаковые требования к участникам: перевозчик должен подтвердить опыт работы на регулярных автобусных линиях или показать, что у него есть собственный подвижной состав, достаточный для выполнения рейсов по утвержденным схемам и расписанию.
Ранее городские власти говорили, что в нынешнюю кампанию по выбору перевозчиков включили 21 лот на 95 маршрутов с общим бюджетом более 900 миллионов рублей. Описанные 31 маршрут вошли в первый блок торгов.