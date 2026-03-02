Администрация Владивостока выбрала перевозчиков на 31 автобусный маршрут

Во всех опубликованных извещениях заказчик сформулировал одинаковые требования к участникам: перевозчик должен подтвердить опыт работы на регулярных автобусных линиях или показать, что у него есть собственный подвижной состав, достаточный для выполнения рейсов по утвержденным схемам и расписанию.